الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع عملية رد الشيء لأصله بطريق 191

محافظ دمياط. ڤيتو
محافظ دمياط. ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عملية رد الشيء لأصله بطريق ١٩١، وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم ورافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

محافظ دمياط يتابع عملية رد الشىء لأصله
محافظ دمياط يتابع عملية رد الشيء لأصله

محافظ دمياط يتابع خطة تنفيذ الأعمال بالقطاعات الواقعة أمام مدينة الروضة وقرية الغوابين

وتابع " المحافظ " خطة تنفيذ تلك الأعمال بالقطاعات الواقعة أمام مدينة الروضة وقرية الغوابين وأمام قرية أبو جريدة بتنفيذ من مديرية الطرق والنقل، ووجه بتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية ومراعاة ترميم جميع  القطوعات، كما وجه أيضًا تعليماته إلى المهندس طارق بدوى مدير المديرية بسرعة تنفيذ عمليات رد الشىء لأصله بطريق الغوابين / العطوى، وذلك استجابةً لمطالب الأهالي وللتيسير على مرتادى الطريق.

محافظ دمياط يرصد  المخالفات وتقنين أوضاعها ومنع اى صور للاشغالات بحرم الطريق العام
محافظ دمياط يرصد  المخالفات وتقنين أوضاعها ومنع اى صور للاشغالات بحرم الطريق العام

 

محافظ دمياط يرصد كافة المخالفات وتقنين أوضاعها ومنع اى صور للإشغالات بحرم الطريق العام،

 

وعلى جانب آخر، وخلال مروره بقرية أبو جريدة،، وجه " الدكتور أيمن الشهابى "، برصد كافة المخالفات وتقنين أوضاعها ومنع اى صور للإشغالات بحرم الطريق العام، وبحث موقف أحد مضارب الأرز بالقرية وإلزامه بمراعاة اشتراطات التخزين وعدم إشغال الطريق.

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