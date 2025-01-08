الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بمركز طامية في الفيوم

مستشفى طامية المركزي،
مستشفى طامية المركزي، فيتو

أصيب 3 أشخاص في الفيوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث اصطدام سيارة أجرة،  كانوا يستقلونها بشجرة، على طريق طامية - قرية السرب، بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة 

وكان قد تلقى اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة  بشجرة، علي طريق طامية  قرية السرب، عند مدخل قرية منشأة الجمال، ووجود عدد من المصابين، انتقلت  قوة من مركز شرطة طامية،  إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وبعد إبلاغ مرفق إسعاف محافظة الفيوم، دفع ب 3  سيارات إلى مكان الحادث، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج، وما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية على جانبي الطريق، وأحيل المحضر إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة ندب خبير فني لتحديد مسئولية قائد السيارة عن الحادث، وإعداد تقرير كامل بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيقات.

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