مصرع شاب سقط من سيارة أجرة علي طريق بحيرة قارون في الفيوم

سقط شاب من سيارة أجرة في الفيوم، أثناء سيرها بالسرعة المعتادة علي طريق بحيرة قارون السياحي بدائرة قسم شرطة أبشواي، ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث وتصريح النيابة بدفن الجثة

تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بسقوط مواطن من سيارة أجرة، علي طريق بحيرة قارون السياحي، في نطاق المركز، ولقي مصرعه في الحال، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة" حسام. م.ف " 24 سنة، ويعمل تباعا للسيارة وأثناء عمله في جمع أجرة الركوب من المواطنين، وكان معلقا علي باب السيارة اختل توازنه وسقط علي الطريق، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أبشواي، وتم العرض علي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وبيان ساعة وتاريخ وأسباب الوفاة، كما انتدب خبير فني لإعداد تقرير عن حالة السيارة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وكلف تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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