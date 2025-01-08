لا يموت الإنسان دفعة واحدة بل يموت على مراحل عدة، فمع رحيل عزيز علينا ينطفئ شيء ما في وجداننا، حتى إذا جاء الموت الأكبر لم يجد فينا شيئا يستعصى على الرحيل ولا يقف في طريق الموت شيء.. هذا الشعور المؤلم داهمني حين علمت بوفاة الزميلة العزيزة والصديقة الوفية والأخت الكبرى نجوى بسيوني الصحفية القديرة، التى كانت بين من استقبلوني بترحاب وحفاوة دافئة في جريدة الجمهورية برئاسة تحرير الكاتب الصحفي الكبير محسن محمد رحمه الله.



مع نجوى بسيوني ورفقاء دربها في بلاط صاحبة الجلالة شعرت بدفء الإخوة وصدق الدعم والمودة الخالصة.. كانت نجوى بسيوني رحمها الله أكثر من زميلة وأعز من صديقة وأحب من أخت بل هى كل هؤلاء بلا مبالغة!



حين وطأت أقدامي بلاط جريدة الجمهورية وجدت جيلا لم يضنوا على بشيء، تعاطفوا معى بدرجة تؤسر الوجدان، عاملوني كأخ وصديق، كانوا يحبون أن يروني ناجحا بعكس الأجيال الجديدة التي تجحد الفضل ولا ترى إلا نفسها.



مع نجوى بسيوني وجيلها الذي تربى على قيم الصدق والوفاء والإخلاص والأمانة، جيل نال تربية صالحة تجعله قدوة حسنة، لم أشعر معهم برهبة ولا بغربة بل شعرت معهم بأني بين أهلي وعائلتي، ولم لا وقد كنا نقضي مع بعضنا أوقاتا أكثر مما نقضيه مع أسرنا وفي بيوتنا!



نجوى بسيوني كانت أما في عطائها، أختا في صداقتها، معلمة في نصحها وتوجيهها كانت الست الجدعة الطيبة، والصحفية البارعة المتمكنة عملت في قسم الحوادث وكانت محررة قضائية من طراز فريد..

ترك رحيلها ولا شك حزنا ليس من السهل تجاوزه لكن عزاءنا أنها تركت سيرة طيبة هى أطول من العمر وأبقى، وتركت أبناء صالحين وقامات تدعو للفخر والاعتزار، فها هو ابنها الدكتور عصام الطوخي الطبيب المرموق الذي نعاها بكلمات بليغة مؤثرة، عكست عمق ثقافته وتأثره الشديد بوالدته رحمها الله وارتباطه بجريدة الجمهورية وبأجيال عديدة مرت عليها، وتركت بصمتها فيها..

سرد الدكتور عصام الطوخي بشكل بسيط وموحي حكاية نجوى بسيوني مع الصحافة، وهى حكايات ربما لا يعلمها كثيرون.. حكايات انطبعت في وجدان الابن البار الذي حكى ذكرياته مع الأم الحنون ومع جريدتنا جريدة الثورة والشعب، وهى مقالة تستحق أن تنشر في الجمهورية لكونها جزءا من تاريخها العريق.. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.

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