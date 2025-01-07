الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

إعلام الوعي ووعي الإعلام!

سيظل الإعلام بطل المشهد وكل مشهد، ذلك أنه لا يمكن الوثوق بما تقذفه السوشيال ميديا ولا القنوات والمنصات إياها من معلومات وأخبار أكثرها مغلوط أو غير منضبط في أحسن الأحوال، وهو ما يخلق وعيا كاذبا أو مشوشا، الأمر الذي يعيدنا لمربع الإعلام سواء الرسمي أو غير الرسمي بوصفه رمانة ميزان لصيانة الرأي العام، ينقل رسالة موثوقة تبعث برسائل طمأنة للشارع وللحكومة معا.


فالإعلام كما تعلمنا في الجامعة لا يصنع حدثا ولا يخترعه من عدم ولكن ينقله، وهو ليس شريكا في الوقائع أو طرفا فيها ولكنه يصورها بحياد وموضوعية. والإعلامى ليس جوكر ولا مطلوبا منه أن يكون خبيرا في كل صغيرة وكبيرة، وكل شاردة وواردة. 

 

على الإعلاميين -فقط- أن يساعدوا جمهورهم على تكوين رأى أو رؤية حول القضايا والأحداث والفعاليات وهذا يتطلب طرح كل وجهات النظر وعرض الرأى والرأى الآخر، واستضافة كل الأطياف. ولا يمنع ذلك -بل هو المندوب- أن يكون انحيازه للقراء والمستمعين والمشاهدين والمتصفحين وزوار المواقع لأنه منهم ويمثلهم.


وأتفق مع قول القائل إن الإعلام يحقق لك الفائدة، ويشبع احتياجاتك، ويلبى رغباتك وطموحاتك، ويحافظ على وعيك بمصداقية وموضوعية لتستمر معه في انتباهك واهتمامك وليصحبك في كل مراحل إدراكك وبناء معارفك وقناعاتك واتجاهاتك، وبالتالى آرائك. 

 

فالإعلام الحقيقى تجده حين يقدم لك الأجود دائما وحيث يمنعك عن هجره ومجافاته لتبحث عن وسائل أخرى منافسة تقدم له ما يبحث عنه وما يرغب فيه وليس بالضرورة ما ينفعه أو يعمل لصالح بلده.
 

ورأيي أن المسألة سهلة لمن سلك طريق العلم وطبق نظرياته وقوانينه لكنها تصبح صعبة وربما  مستعصية أو مستحيلة لمن يلجأ لأى طرح على خلاف النظريات والتراث العلمى، والتعلم من ممارسات وتجارب سابقة، وطبيعة البيئة ومراعاة خصائص وسمات التنوع والاختلاف واحتواء الخلاف وتوحيد الصف المتنوع -بالضرورة- معا، ولحمة المجتمع الواحد الصحيح، وليس المجتمع الأحد أو المجتمع الأوحد.

 

لا تسب الدهر!

قيراط محبة في دولة القلوب!


تنوع الآراء والمضامين يثري الرسالة الإعلامية ويجعلها جاذبة تصنع جمهورها وتحدث أثرها المتوازن في المجتمع الذي يدرك بوعيه الفطري صدق ما يراه أو يسمعه أو يقرؤه، ليتشكل الوعي الحقيقي عن بينة وهنا للإعلام أن يتسلح بالوعي حتى ينجح في بناء الوعي، لأنه ببساطة فاقد الشيء لا يعطيه!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصداقية المنصات المشاهدين السوشيال ميديا الراي العام الاعلام الإعلاميين الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو الوعي

مواد متعلقة

جهاد العلم!

التقييم المنشود للأداء الحكومي!

لا شيء يدوم!

من عرف نفسه عرف ربه

استضافة العرافين بين نور والمسلماني!
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو)

بطلان الإجراءات وجوجل ماب، محاور دفاع مرتضى منصور عن عمر زهران في الاستئناف على حبسه بتهمة السرقة

من يحرس عرين الأحمر؟، تعرف على تشكيل الأهلي أمام سموحة

أول تعليق من عبد السند يمامة على قرارعليا الوفد بإلغاء فصل السيد البدوي

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية

تفاصيل خيانة ميسي لزوجته مع مذيعة أرجنتينية (فيديو)

تشمل 4 دول عربية، إعلام الاحتلال ينشر خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" والأردن تعلق

منوعات

المزيد

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالسوق المحلية

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في أزمة فصل السيد البدوى من حزب الوفد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى اشتراط النية في صيام التطوع ووقتها؟ دار الإفتاء تجيب

علي جمعة يرد على فكرة إلغاء الموت والمخاوف من التطور في المستقبل

هبة عوف: الإسلام يعزز التعايش السلمي ويكرم السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية