الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لا تسب الدهر!

 كثيرٌ من الناس يتطاول دون قصد على الدهر، فيلعن الأيام والليالي ويندب حظه عند أول نازلة أو مصيبة ويصف الأيام بالسواد؛ ناسيًا أن الزمان خلق الله عز وجل الذي أقسم بالعصر والزمان لعظمته وأهميته، فهو ظرف العمل ووعاؤه، وهو سبب الربح والخسارة في الدنيا والآخرة، وهو الحياة..

 

فما الحياة إلا هذه الدقائق والثواني التي نعيشها لحظة بلحظة، ولهذا امتن الله به على عباده فقال: "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا" (أية 62: الفرقان)، فمن فاته عمل الليل قضاه بالنهار، ومن فاته عمل النهار قضاه بالليل.


ويحضرني هنا قول الفيلسوف والكاتب الروماني إميل سيوران: “لأننا فشلنا في خلق إنسانٍ يفكّر! لم يتكوّن لدينا شعب، بل تشكّل لدينا جمهور، جمهورٌ مصفق، وجمهورٌ لاعن، يصفّق مرة، ويلعن مرة! لكنه لا يفكّر”.


ولا عجب والحال هكذا أن يقول الله سبحانه وتعالي في حديث قدسي: "يُؤْذِينِي ابنُ آدَمَ؛ يقولُ: يا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فلا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: يا خَيْبَةَ الدَّهْرِ؛ فإنِّي أنا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ ونَهارَهُ، فإذا شِئْتُ قَبَضْتُهُما".


ليتنا نتذكر هذا الحديث القدسي قبل أن نبدأ مندبة كل عام عن سنة غادرت، وسنة أقبلت، وأن نستحي قليلا من الله ومن نعمه وفضله علينا، فالله لم يخلق الدنيا للنعيم والبقاء، بل للعمل والابتلاء؛ وطبيعي أن تجد بين الناس من فقد أعزاء علي قلبه ومن تعثر في مشروع زواج أو عمل ومن أصابه المرض أو الموت هو أو أحباءه ومن يعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، وغير ذلك من أحداث عاشها الناس وهي شاقة علي النفس.. 

 

لكن كلها أمور حياتية طبيعية فلا أحد مخلَّد، ولا أحد لم يعان من الفشل مرة ولا أحد بعيد عن المرض ولهذا يقول سبحانه وتعالي في حديث قدسي آخر: "أَنا اللَّهُ لا إلهَ إلَّا أنا، مَن لم يرضَ بقضائي ويصبِرْ على بلائي فليَلتَمِس ربًّا سوايَ". 

 

قيراط محبة في دولة القلوب!

جهاد العلم!

 

ليتنا نمعن النظر فيما أنعم الله به علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى (وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ) (النحل:18). وتذكر قول القائل: لا أعلم ما يخبئه الغد لي ولكن خبأت له حسن ظن بالله وان ما يكتبه لنا كله خير.. دعونا نأمل في الله أن يكون عام 2025 عام خير وسعادة وسلام وعمل وتوفيق ورزق وفير.. وإن نحسن الظن بالله؛ فلو أحسنا الظن لأحسنا العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سب الدهر التطاول على الدهر حسن الظن بالله عام 2025 الحياة الدنيا الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

التقييم المنشود للأداء الحكومي!

لا شيء يدوم!

من عرف نفسه عرف ربه

استضافة العرافين بين نور والمسلماني!

تأخر كثيرًا.. لكنه مبشر!
ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

وكيل كولر يقود المفاوضات مع مهاجم الأهلي المنتظر

نادي النجوم يصدم الإسماعيلي بشأن فتح باب القيد

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

الأقباط ينتظرون السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح للمشاركة باحتفال عيد الميلاد اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية