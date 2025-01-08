الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

استدعاء ضحايا مقاول متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في المرج

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس مقاول لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت باستدعاء الضحايا لمواجهتهم بالمتهم.


ضبط مقاول استولى على أموال المواطنين بزعم شراء وحدات سكنية فى المرج 


كان مدير أمن القاهرة قد تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول  - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.


وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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نيابة شرق القاهرة الكلية مدير أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج

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