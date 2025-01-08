ضبط مقاول استولى على أموال المواطنين بزعم شراء وحدات سكنية في المرج

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط مقاول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية.

ضبط مقاول استولى على أموال المواطنين بزعم شراء وحدات سكنية فى المرج



ضبط مقاول استولى على أموال المواطنين بزعم شراء وحدات سكنية فى المرج

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.



وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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