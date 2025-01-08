بعد تصريحات زوكربيرج، تعرف على سياسات مراقبة المحتوى الجديدة في الفيسبوك وانستجرام

بعد قيام الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج بالكشف عن تحول كبير لسياسات مراقبة المحتوى بمنصتي الفيسبوك وانستجرام وذلك من أجل استعادة حرية التعبير على حد قوله، يبحث الكثير عن أبرز ملامح تلك التغييرات فى سياسات الفيس بوك الجديدة ونقدم لكم خلال السطور التالية أبرز التغييرات المنتظرة في سياسات الفيسبوك الجديدة.

التخلص من مدققي الحقائق

أكد مارك زوكربيرج في مقطع فيديو نشره نشرة على منصة الفيسبوك faccebook أن ميتا ستتخلص من مدققي الحقائق، وسنستبدلهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة أكس مشيرًا إلى ان ما بدأ كحركة تهدف إلى أن يكون أكثر شمولا قد استُخدم بشكل متزايد لإغلاق الآراء وإقصاء الأشخاص ذوي الأفكار المختلفة، وقد تجاوز الأمر الحدود.

شركة ميتا، فيتو

كما أوضح زوكربيرج أن هذا التغيير سيكون له ثمن حيث قد يشهد انتشار المزيد من المحتوى السيء على منصات ميتا faccebook وinstagram لكن في المقابل، فالقرار يأتي في إطار سعي الشركة لاستعادة حرية التعبير على منصاتها.

القضايا الأكثر خطورة

كما أوضح أن ميتا ستركز على القضايا الأكثر خطورة، مثل الإرهاب والاحتيال ومواد الاستغلال الجنسي للأطفال، وستتجنب مراقبة المواضيع السياسية المثيرة للجدل مثل الهجرة أو الهوية الجنسية.

كما أن ميتا ستعمل مع إدارة ترامب المقبلة للتصدي للحكومات التي تلاحق الشركات الأميركية وتضغط لفرض المزيد من الرقابة عليها حيث تتمتع الولايات المتحدة بأقوى حماية دستورية لحرية التعبير في العالم، أما أوروبا فلديها عدد متزايد من القوانين التي تضفي الطابع المؤسسي على الرقابة وتجعل من الصعب بناء أي شيء مبتكر.

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