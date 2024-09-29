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بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

زوكربيرج، فيتو
زوكربيرج، فيتو

تجاوزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج التوقعات وتخطت حاجز الـ200 مليار دولار للمرة الأولى، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسهم شركة ميتا بـ 60% منذ بداية العام ما ساهم في ارتفاع ثروته بـ 6 أضعاف في عامين ليصل إلى 201 مليار دولار.

 

قائمة أغنى 500 شخص في العالم

وانتقل زوكربيرج الآن إلى المركز الرابع في قائمة أغنى 500 شخص في العالم، خلف رجال الأعمال إيلون ماسك وجيف بيزوس وبرنارد أرنو.

ومن بين الأسباب في نمو ثروة "ارك، التغييرات الكبيرة التي خضعت لها شركة "ميتا"، بما في ذلك تغيير اسمها والإعلان عن استثمارات كبيرة في "ميتافيرس".

كما أصبح لها تواجد فعّال في خاصية مقاطع الفيديو وهو ما جعل المحللين يؤكدون أن التحول من "فيسبوك" إلى "ميتا" بدأ يؤتي ثماره حيث تراهن الشركة بشدة على نظارات الواقع المعزز "أوريون"، وفقًا لما ورد في موقع "asharqbusiness".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق، نقلا عن شكاو مجهولة لموظفين، باندلاع أزمة "روحية معنوية " في شركة "ميتا"، مشيرة إلى تصاعد موجة عدم الثقة بمؤسسها مارك زوكربيرج.

 

ارتفاع ثروة مارك زوكربيرج

وأشار مقال نشرته الصحيفة إلى أن مارك زوكربيرغ اضطر إلى الإعلان عن تخفيضات في التكاليف عن طريق تقليل عدد الوظائف في محاولة لجعل الشركة تتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن وسائل الإعلام أفادت في مارس الماضي بنية "ميتا" لتسريح 10 آلاف من موظفيها. أما زوكربيرج فأعلن أنه سيتم إغلاق حوالي 5 آلاف وظيفة شاغرة إضافية.

وأعلنت شركة ميتا عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Llama 3.2، الذي يمنح مستخدميه قدرات ممتازة في معالجة مختلف أنواع البيانات.

 

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