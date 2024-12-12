لماذا تعطل الفيس بوك وواتساب؟.. خبير للتكنولوجيا والمعلومات يكشف الأسباب

شهدت مجموعة تطبيقات شركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب، وماسنجر، انقطاعات واسعة النطاق يوم الأربعاء، مما تسبب في صعوبات للمستخدمين حول العالم في الوصول إلى الخدمات.

تفاصيل انقطاع وتعطل خدمات الفيسبوك وانستجرام وواتساب خلال الساعات الأخيرة

بدأت المشكلة في حوالي الساعة 9:57 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، حيث واجه أكثر من 100 ألف مستخدم صعوبة في استخدام فيسبوك بحلول الساعة 10:11 مساءً، وفقًا لتقارير موقع Downdetector المتخصص في مراقبة أداء الإنترنت.

وأكد المهندس عبد الرحمن عادل، خبير أمن السيبراني لـ محركات البحث، أن الانقطاع كان نتيجة لما وصفه بـ"الذروة الانقطاعية الشبكية للأنترنت"، وهي حالة تؤدي إلى تراكم الضغط على وحدات السيرفرات، مما يسبب تعطلها.

وأشار عادل في تصريحات خاصة لموقع «فيتو»إلى أن مجموعة من الحسابات المتضررة بدأت في استعادة نشاطها تدريجيًا بعد معالجة الأرقام التسلسلية الخاصة بها.

تصريحات شركة ميتا بعد توقف خدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك- انستجرام- واتساب)

من جانبها، أقرت ميتا بوجود عطل فني أثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقاتها

وصرحت عبر منشور على منصة X: "نحن ندرك وجود مشكلة فنية تؤثر على عدد من السيرفرات، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. نعتذر عن أي إزعاج تسببنا به."

سجل الانقطاعات السابقة لجميع خدمات شركة ميتا

وجاءت هذه المشكلة بعد انقطاع مشابه استمر لساعتين في مارس 2024، مما أدى إلى تعطل خدمات ميتا في يوم الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية.

ردود الأفعال

وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإعادة تشغيل السيرفرات، تساءل المستخدمون عن أسباب تكرار هذه الانقطاعات، واعتبر بعضهم أن ذلك يعكس الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات لتجنب الضغط الزائد الذي يؤدي إلى توقف الخدمات.

ويستمر العمل لإعادة تشغيل جميع التطبيقات والخدمات المرتبطة بها لضمان استمرارية الخدمة لملايين المستخدمين حول العالم.

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