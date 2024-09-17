الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

ميتا تحظر روسيا اليوم من جميع تطبيقاتها

روسيا اليوم، فيتو
روسيا اليوم، فيتو

أعلنت شركة "ميتا" عن حظر قنوات "RT" و"روسيا سيفودنيا" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك فيس بوك وإنستجرام، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.

ميتا تحظر روسيا اليوم من كافة تطبيقاتها

وأوضحت الشركة في بيانها أن "الحظر يأتي في إطار التزام ميتا بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة،  مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديدا للأمن العالمي.

ووفقا للبيان: "تأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية".

حظر جميع الحسابات للمرتبطة بقنوات روسيا اليوم

وأشارت "ميتا" إلى أن "جميع الحسابات المرتبطة بـRT وروسيا سيفودنيا ستبقى محظورة بشكل دائم".

ومع تكثيف واشنطن جهودها لحظر شبكة RT الإعلامية على مستوى العالم، كشفت مصادر في وقت سابق، أن مسؤولين أمريكيين طلبوا من وزارة الخارجية الهندية الانضمام إلى حملتها ضد ما يسمى "التضليل الروسي"، إلا أن نيودلهي أدارت ظهرها لهذا الطلب.

فرض عقوبات علي هياكل بروسيا لليوم

واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  قناة RT بالمشاركة في "عمليات سرية" مزعومة للتدخل في شؤون دول أخرى والمشتريات العسكرية، وأعلن فرض عقوبات على ثلاثة هياكل وشخصين على خلفية الاتهامات الموجهة لقناة RT.

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة روسيا اليوم ورئيسة تحريرها

جريمة روسيا اليوم

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