إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة الفيوم

اصيب 3 أشخاص بينهم سيدة بطلق ناري في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بحي كيمان فارس بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، للعلاج.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمديرية الأمن

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور فسم شرطة الفيوم، بفيد بوقوع مشاجرة بحي كيمان فارس بدائرة القسم، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ووجود مصابين، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين مستشفي الفيوم العام، وتبين من التحريات التولية، أن مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها أحد الأطراف الأسلحة النارية، ما ادي الي إصابة كل من " اسماء.ن. ع " 29 سنة) مصابة بطلق بالساق اليسري والزراعين، و" مصطفي.أ. ر " 48 سنة مصاب بطلق بالساعد والفخذ الأيمن، و" محمد.ف.ا.س " 38 سنة مصاب بطلق بالجانب الأيمن والكتف الأيمن.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم وما يزالون تحت الملاحظة، وتم فرض كردون أمني حول منازل الطرفين منعا لتجدد المشاجرة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ على المصابين لحين استجوابهم، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

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