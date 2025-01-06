الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على الطريق السياحي بالفيوم

مستشفي ابشواي المركزي،
مستشفي ابشواي المركزي، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم في الفيوم،  بطريق بحيرة قارون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

 تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة 

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي  إخطارا من مأمور مركز ابشواي، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل وأخري ملاكي،  بطريق بحيرة قارون، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة ابشواي، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة المتوفي، بعد مناظرة الطبيب الشرعي لبيان اسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب خبير فني لمعرفة أسباب الحداث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة، وإعداد تقرير عن حالة السيارتين ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بكل سيارة، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق 

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة  إجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها: 

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم. 

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث. 

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية. 

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5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع. 

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

 

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