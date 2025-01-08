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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل وربة منزل في حيازة الحشيش المخدر وسلاح ناري بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10سنوات لعاطل وربة منزل في حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة السلام. 

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن حقيبة بها جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكشف تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش وبها ذخيرة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وتتفق مع السلاح الناري محل الضبط.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وهم عاطل وربة منزل وضبط بحوزتهم حقيبة سوداء اللون بها من مخدر الحشيش، سلاح ناري.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، ومبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي، وهاتف محمول للتواصل مع عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة

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