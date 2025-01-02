الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطلين متهمين بحيازة مخدرات في الوايلي للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطلين متهمين بحيازة كيلو جرام من مخدر الحشيش في منطقة الوايلي، للمحاكمة الجنائية.


وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة حيازة شخصين مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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نيابة الوايلي مخدر الحشيش منطقة الوايلى

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