إحالة عاطلين متهمين بحيازة مخدرات في الوايلي للمحاكمة

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطلين متهمين بحيازة كيلو جرام من مخدر الحشيش في منطقة الوايلي، للمحاكمة الجنائية.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة حيازة شخصين مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.