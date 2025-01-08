وكيل التعليم بالدقهلية يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا مع مديري وأعضاء إدارات المدارس الرسمية للغات بنوعيها والتعليم الخاص والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لوضع خطة الامتحانات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتم الاجتماع بحضور الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بتعليم الدقهلية

و تناول الاجتماع عدة نقاط كان أبرزها تكثيف المتابعات أثناء فترة الامتحانات من المديرية والإدارات وتفعيل دور مديري المراحل بالإدارات في متابعة العملية الامتحانية ومتابعة خطوط سير الأقسام بالإدارات

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