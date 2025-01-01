الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الدقهلية يناقش الاستعداد للعيد القومي للمحافظة

تعليم الدقهلية يناقش
تعليم الدقهلية يناقش الاستعداد للعيد القومي للمحافظة

اجتمع اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم  الدقهلية بكل من الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، الدكتورة  جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة. 

 تعليم الدقهلية يناقش الاستعداد للعيد القومي للمحافظة 

وجاء  ذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية للإحتفال بعيد المحافظة وبحضور كل من  خالد ضيف موجه عام التربية الموسيقية، محمد الشرقاوي موجه عام التربية المسرحية، رانيا شندي موجه أول المديرية تربية فنية نيابة عن الدكتورة سالي الديب موجه عام التربية الفنية. 

 الفعاليات المزمع تنفيذها احتفالًا بعيد الدقهلية 

وتناول الاجتماع الفعاليات المزمع تنفيذها احتفالًا بعيد   الدقهلية ووجه العربي بأن تشترك كافة فروع الأنشطة الطلابية في الاحتفالية لتظهر مديرية التربية والتعليم بالمظهر اللائق بها وأشار لأهمية إبراز أهم الشخصيات العلمية والفنية والرياضية والإعلامية وغيرها من أبناء الدقهلية خلال الاحتفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية الموسيقية التربية و التعليم الدكتور أشرف العربي العلاقات العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق تعليم الدقهلية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

مقتل 5 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة في ألمانيا

عرض ضخم من باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح

40 قتيلا ومصابا فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اعرف السبب

ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أول تعليق لـ مدبولي بشأن فرض ضرائب على التليفون المحمول

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

أسعار الذهب فى التعاملات المسائية 1-1- 2025

منوعات

المزيد

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأربعاء 1 يناير

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 1 يناير

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية