الكشف على 1380 مريضًا ضمن قافلة شاملة بقرية ميت دمسيس في الدقهلية

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعاليات انطلاق القافلة الطبية الشاملة بقرية ميت دمسيس التابعة لأجا وذلك للإطمئنان على سير العمل ومدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، بالإضافة إلى دعم فريق العمل بالقوافل العلاجية.

وكيل صحة الدقهلية يشهد قافلة طبية بميت دمسيس

وتفقد وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبى علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 10 عيادات تخصصية من بينها الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وطب الأطفال، والنساء والولادة والجلدية علاوة على الرمد والانف والاذن والعظام مشيرًا إلى أن القافلة تأتي ضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان وصولها إلى كافة الفئات الأكثر احتياجًا.

توقيع الكشف الطبى على 1380مريضًا

من جهته كشف الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل عن توقيع الكشف الطبى على 1380مريضًا إضافة لإجراء 247 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و93 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 214 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل حالتين للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

بيان عددي للقافلة الطبية بميت دمسيس

وقد تضمن بيان القافلة على التالى:

باطنة 230

أطفال 1 147

أطفال 2 152

جراحة 57

أسنان 52

جلدية 141

رمد 118

نسا وتنظيم اسرة 78

عظام 217

أنف وأذن 188.

توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية

كما لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 46 ندوة تثقيفية.

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