الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

جلسة جديدة بين الزمالك وزيزو بعد مباراة أبو قير

زيزو
زيزو

يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة مع زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب مع النادي.

وسبق وأن اتفق الزمالك مع اللاعب على تجديد تعاقده لمدة ٣ مواسم، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة غدًا الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدًا الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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