الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس حارس أمن بتهمة سرقة خزينة سيارة نقل أموال بعين شمس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس حارس أمن فى شركة نقل أموال بتهمة سرقة خزينة السيارة بداخلها عملات محلية وأجنبية بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة خزينة سيارة نقل أموال فى عين شمس  
وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط (حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال) بدائرة قسم شرطة  عين شمس، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول، وعدد من الإيصالات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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محكمة جنح عين شمس مدير أمن القاهرة قسم شرطة عين شمس

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