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حوادث

حبس حارس أمن بتهمة سرقة خزينة سيارة نقل أموال في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بحبس حارس أمن فى شركة نقل أموال بتهمة سرقة خزينة السيارة بعملات محلية وأجنبية بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

سرقة خزينة سيارة نقل أموال فى عين شمس  

 وكان  مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط (حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال) بدائرة قسم شرطة  عين شمس، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول، عدد من الإيصالات


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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نيابة عين شمس منطقة عين شمس مدير أمن القاهرة

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