الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتنظيم القوافل العلاجية لتغطية كافة قطاعات المحافظة. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه علي تقرير مديرية الشئون الصحية حيث نجحت المحافظة في الحصول على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في القوافل العلاجية المنفذة خلال شهر نوفمبر والتي  استقبلت ١١٦٥٠ مريض بالقرى والمراكز وإجراء الكشف المبكر على ١٣٠٠ حالة بالإضافة إلى ٢٩٠٠ حالة تم إجراء فحوصات وأشعة لهم.

 

تقديم ٤.٤ مليون خدمة طبية من مديرية الشئون الصحية

وأشار محافظ الجيزة انه تم تقديم ٤.٤ مليون خدمة طبية من مديرية الشئون الصحية تتنوع ما بين خدمات وقائية وتنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية بالمستشفيات في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية. 

إنشاء وحدة رعاية القلب بسعة ٥ أسر بمستشفى أم المصريين

وأوضح محافظ الجيزة انه تم الإنتهاء من إنشاء وحدة رعاية القلب بسعه ٥ أسرة بمستشفي ام المصريين وتشغيل اقسام العناية المركزة والحضانات والعمليات بمستشفي شبرامنت المركزي. 

واشار النجار نه  تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لتوسعة قسم العمليات بمستشفى أبو النمرس المركزي وجاري التنسيق لإستلام ماكينات الغسيل الكلوى وتوريد محطة معالجة المياه ووصول وتركيب المحول الكهربائى الخاص بالقسم إلى جانب تكويد القسطرة القلبية بمستشفى الشيخ زايد المركزى واجراء ١٣ قسطرة قلبية وتركيب أحدث جهاز منظار عظام وتركيب وتجهيز جهاز C.ARM.
 

وأوضح تقرير بجهود المديرية إنتهاء الاستعدادات لافتتاح ٣ وحدات صحية بمدينة ٦ أكتوبر ورفع وحدتي نزلة عليان وغمازة الكبرى للاعتماد كما نجحت مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع المجتمع المدنى فى دعم مستشفى البدرشين المركزى بقسم الرعاية المركزة بقوة ٢٥ سرير وإستلام جهاز CT وجارى الاعداد لبدء استخدامه، بالإضافة إلي تركيب جهاز غازات القلب بالإضافة إلى زيادة ٥ اسرة للرعاية المركزة بمستشفي الحوامدية العام. 
 

وفي مجال الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة فقد تم فحص ١٢٠٦٤٣ شخص ضد البلهارسيا و١٠٠٠ حالة ضد مرض الملاريا.
 

وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة فقد تم متابعة عدد ١٧٥٠٠ حالة حمل وإنتظام صرف الألبان بمعدل ٨٥٠٠٠ علبة للرضع وإجراء ١٥٦٤٠ فحص للغدة الدرقية.
 

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الشئون الصحية بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية لتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية الخاصة برعاية وصحة المواطنين.

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