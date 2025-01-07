الثلاثاء 07 يناير 2025
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وكيل صحة الدقهلية يتفقد انتظام العمل بمستشفى ميت غمر المركزى

جولة وكيل صحة الدقهلية،
جولة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، زيارة مفاجئة لمستشفى ميت غمر المركزي للاطمئنان على انتظام سير العمل وأحوال المرضى خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.

 

بدأ مدكور جولته، بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية بمستشفي ميت غمر.

وحرص  وكيل الوزارة  خلال الزيارة على الاطمئان على الطبيبة رحاب صبرى المصابة في حادث القطار واستمع  لشرح مفصل من الطاقم الطبى حول تطورات الحالة.

 

مراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ

وتابع، الزيارة بمراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بسرعة التنسيق لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارىء لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية.

تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد

كما أطلع وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد الشرقاوى مدير المستشفى على أعمال  تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى.

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