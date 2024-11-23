مؤتمر بطب جنوب الوادي يناقش التقنيات الحديثة في أمراض الباطنة والكلى

ناقش المؤتمر السنوى السادس لقسم امراض الباطنة بطب جامعة جنوب الوادي الجديد فى مجالات الطب المختلفة لامراض الباطنة والكلى والذى اقيم تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب بحضور اساتذة الباطنة من جامعات اسيوط وقناة السويس والمنيا واسوان وسوهاج وجنوب الوادي.

واشار رئيس المؤتمر الى ان المؤتمر ناقش العديد من الجوانب الطبية المختلفة فى مجال امراض القلب ومناقشة احدث التقنيات والموضوعات حسب الإرشادات العالمية الحديثة مضيفا ان المؤتمر يشارك فيه مائة طبيب من المتخصصين فى امراض الباطنة والكلى والقلب.

واضاف الدكتور عبد القادر الهاشمى مقرر المؤتمر ان المؤتمر تناول فى جلساته الجديد فى علم امراض وزراعة الكلى واتباع التقنيات الجديده فى مجال زراعة الكلى وامراضها المختلفة وتم ايضا مناقشة حالات اكلينيكية كانت محجوزه فى المستشفى الجامعى وتم وضع بروتوكول حديث للتعامل مع مثل هذه الحالات.شارك فى المؤتمر اساتذة الباطنة وطلاب كلية الطب بجنوب الوادى.

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