الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في مقتل ربة منزل علي يد شقيق زوجها بعين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة في مقتل ربة منزل علي يد شقيق زوجها بقصد سرقتها وأمرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة


تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بالعثورعلي جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور علي جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.

وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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