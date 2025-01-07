تفاصيل إحالة المتهمين بقتل شاب بسبب ثمن هاتف بالمرج للجنايات.. المتهمان: ماطل في رد المال فقتلناه.. والتحريات: الضحية يزاول نشاطًا إجراميًّا لشراء المخدرات والمتهم الأول أنقذه من الأهالي

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلاف حول ثمن هاتف سرقة المجني عليه من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج إلى محكمة الجنايات.

وأجرى المتهمان تمثيلًا للجريمة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة.



المتهم: أنقذته من يد الأهالي بعد سرقته الهاتف

وقال المتهم الأول إنه قبل الواقعة بشهر كان يسير في الشارع في منطقة المرج فشاهد المجني عليه والأهالي يقومون بضربه ضربًا مبرحًا، ويتهمونه بأنه سرق هاتف محمول يخص أحد الأشخاص بالمنطقة.



وأضاف المتهم أنه أشفق على المجني عليه، وتدخل لفض التشاجر وانتزعه من بين يدي الأهالي، فرفضوا تركه حتي يدفع ثمن الهاتف المحمول، مشيرًا الى أنه في سبيل خلاص المجني عليه من الضرب دفع له المبلغ.



رفض رد المبلغ وماطل

واشار المتهم إلى أن المجني عليه شكره وقت الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي الذي دفعه له في غضون أسبوع، إلا أنه ماطل ومر شهر على ذلك وفي كل مرة يتحجج المجني عليه للتهرب من رد المبلغ المالي.

المتهمان: اقتحمنا شقة المجني عليه

وأوضح المتهم أنه يوم الواقعة استعان بأحد أقاربه ثم توجه إلى منزل المجني عليه لطلب المبلغ المالي والتحدث معه، إلا أنه رفض الرد عليهم أو فتح الباب فكسروا باب شقته بأجنة كانت معهما، ثم اقتحما شقته ودخلوا عليه عنوة.



وأضاف المتهم أنه سحب المجني عليه إلى الشارع ثم انهالا عليه ضربًا في كل مكان بجسده، وطعنه المتهم الثاني طعنات وفي هذا الوقت تجمع الأهالي وانتزعوه من أيديهم ولكنه كان يحتضر ومات بين أيديهم.

المجني عليه مدمن آيس

كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وعاطل وإصابة الأخير بطعنات في الصدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه كان قد سرق في وقت سابق هاتف محمول في أحد الشوارع حيث إنه يزاول نشاط سرقة الهوالتف وذلك لشراء مخدر الآيس.



وأضافت التحريات أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بالمجني عليه حال سرقته الهاتف من أحد الشباب في منطقة المرج وانهالوا عليه ضربًا، فتدخل أحد المتهمين للزود عنهم ودفع ثمن الهاتف لصاحبه وأخذ الأول وساروا في طريقهم بعد أن تعهد برد المبلغ.



وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه لم يرد المبلغ فذهب إليه المتهم الرئيسي وبصحبته أحد أقاربه واقتحموا منزل الأول وأخذوه إلى الشارع وضربوه ثم طعنوه بسلاح أبيض فسقط غارقًا في دمائه.

عقوبة القتل العمد

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

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