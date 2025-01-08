طريقة عمل الهوت شوكليت، زي الكافيهات وبأقل التكاليف

طريقة عمل الهوت شوكليت، من طرق المشروبات الساخنة، التي تحاول ستات البيوت إجادة عملها، بدلا من يشتريها أفراد الأسرة من الكافيهات، وذلك للتوفير في الميزانية.

فأسعار الهوت شوكليت في الكافيهات أصبحت مرتفعة بشكل لا يناسب الكثير من الأسر، في حين أنه من المشروبات اللذيذة التي تبعث على الدفء، وطعم الهوت شوكليت يمثل العشق بالنسبة للكثيرين، خاصة الأطفال الصغار.

كما يعد هذا المشروب مناسبًا للأجواء الباردة، والذي يمكنك أن تقدميه لأفراد أسرتك، كما يمكن أن تقدميه لضيوفك إن كنتي تنظمين لحفل للعائلة أو الأصدقاء.



طريقة عمل الهوت شوكليت البيتي بالكاكاو

المكونات:

1 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

الهوت شوكليت في البيت



خطوات عمل الهوت شوكليت:

في قدر صغير، اخلطي الكاكاو والسكر معًا حتى يذوب الكاكاو.

أضيفي الحليب إلى الخليط السابق، وقلبي حتى يذوب السكر والكاكاو تمامًا.

أضيفي الفانيليا، وقلبي مرة أخرى.

سخني المزيج على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى.

ارفعيه من على النار، وصبيه في أكواب ساخنة.

قدميه ساخنًا مع رشة من القرفة أو الفانيليا.



نصائح لوصفة مميزة

يمكنك استخدام حليب جوز الهند أو حليب اللوز بدلًا من الحليب كامل الدسم للحصول على مشروب خالي من الألبان.

إذا كنت تفضل الهوت شوكليت أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا إضافة رقائق الشوكولاتة أو الكريمة المخفوقة إلى الهوت شوكليت لمزيد من النكهة والروعة.

طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الهوت شوكليت، في البيت، زي الكافيهات.

الهوت شوكليت

مكونات عمل الهوت شوكليت

كوب ونصف من الحليب السائل

كوب من الماء الساخن

كوب من الشوكولاتة المبشورة

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيلا

رشة من القرفة (اختياري)

طريقة عمل الهوت شوكليت

ضعي الحليب والماء الساخن في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر والفانيليا والقرفة (اختياري).

أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر والفانيليا والقرفة (اختياري)

حركي المزيج باستمرار حتى يذوب الشوكولاتة ويصبح ناعمًا.

حركي المزيج باستمرار حتى يذوب الشوكولاتة ويصبح ناعمًا

اسكبي الهوت شوكليت في أكواب وقدميه ساخنًا.

اسكبي الهوت شوكليت في أكواب وقدميه ساخنًا.

نصائح لضمان الطعم المميز



يمكنك استخدام الشوكولاتة الخام أو الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة بالحليب.

يمكنك إضافة المزيد من السكر أو الفانيليا حسب الرغبة.

يمكنك إضافة رشة من القرفة أو النعناع أو نكهات أخرى حسب الرغبة.

يمكنك تقديم الهوت شوكليت مع الكريمة المخفوقة أو رشة من الشوكولاتة المبشورة أو الفواكه.

وفيما يلي بعض النصائح لتناول الشوكولاتة بطريقة صحية:

اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% كاكاو أو أكثر على أعلى مستويات مضادات الأكسدة.

تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع.

احرص على تناول الشوكولاتة الداكنة كجزء من نظام غذائي صحي متوازن.

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