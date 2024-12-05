أفضل مشروبات عشبية لأسرتك خلال فصل الشتاء

أفضل مشروبات عشبية، تعتبر الأعشاب الطبيعية جزءًا مهمًا من العناية بالصحة خلال فصل الشتاء، لكل أفراد الأسرة، حيث تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، وتحسين الدورة الدموية، ورفع مستوى الطاقة.





أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول المشروبات العشبية في فصل الشتاء لا يقتصر فقط على تدفئة الجسم، بل يمتد إلى تحسين الصحة العامة ورفع المناعة ومكافحة الأمراض الشتوية.



مشروبات عشبية لصحتك وصحة أسرتك



وتستعرض الدكتورة مروة كمال، في هذا التقرير، أبرز هذه المشروبات العشبية وفوائدها.



1. مشروب الزنجبيل:

يعد الزنجبيل من الأعشاب الأكثر شهرة في فصل الشتاء بفضل خصائصه التي تساعد في تدفئة الجسم. يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة نزلات البرد والانفلونزا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية ويعزز عملية الهضم، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لمكافحة البرودة الشتوية. يمكن تحضير مشروب الزنجبيل بإضافة شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن مع قليل من العسل لزيادة الفائدة.



2. مشروب النعناع:

النعناع من الأعشاب المهدئة التي تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الحالة النفسية، وهو مثالي لمن يعانون من أعراض القلق أو الإرهاق الشتوي. يحتوي النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي وعلاج احتقان الأنف. يمكن تحضير مشروب النعناع عن طريق نقع أوراق النعناع الطازجة في الماء الساخن لبضع دقائق، ويمكن إضافة بعض العسل أو الليمون لتعزيز النكهة والفائدة.



فوائد الميرمية



3. مشروب الميرمية:

تعتبر الميرمية من الأعشاب التي تحظى بشعبية كبيرة في فصل الشتاء، نظرًا لخصائصها المتميزة في تقوية جهاز المناعة والمساعدة في علاج التهابات الحلق. تحتوي الميرمية على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في الوقاية من الأمراض التنفسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الميرمية في تحسين الذاكرة والتركيز، وهو ما يعد مهمًا في موسم الشتاء الذي قد يصاحبه تراجع في النشاط العقلي بسبب قلة الضوء.

4. مشروب اليانسون:

الينسون هو واحد من الأعشاب التي تساعد في تهدئة الجهاز العصبي، مما يجعله مثاليًا لتناولها في الشتاء، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من القلق أو الأرق. يحتوي اليانسون على خصائص مضادة للفيروسات والفطريات، ما يجعله فعالًا في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخات. لتحضير مشروب اليانسون، يتم غلي بذور اليانسون في الماء لبضع دقائق، ويمكن تحليته بالعسل إذا رغب الشخص في إضافة طعم حلو.

5. مشروب الشاي الأخضر:

يعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها خلال فصل الشتاء، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض. كما يساعد الشاي الأخضر في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ورفع مستويات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاي الأخضر في تقوية الجهاز المناعي، مما يجعله مثاليًا لمكافحة الفيروسات في فصل الشتاء. يمكن تناول الشاي الأخضر بمفرده أو مع إضافة بعض الليمون أو الزنجبيل لزيادة فائدته.

القرفة للصحة

6. مشروب القرفة:

القرفة من التوابل التي تضفي طعمًا دافئًا ولذيذًا على المشروبات الشتوية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل القرفة على تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب. يمكن تحضير مشروب القرفة عن طريق غلي عود من القرفة في الماء وإضافة بعض العسل أو الحليب حسب الرغبة.

7. مشروب اللافندر:

اللافندر ليس فقط من الأعشاب التي تمتاز برائحتها العطرة، بل له العديد من الفوائد الصحية في فصل الشتاء. يساعد اللافندر على تقليل مستويات التوتر والقلق، كما يعمل على تهدئة الجهاز العصبي، مما يعزز من النوم الجيد. يمكن تحضير مشروب اللافندر عن طريق غلي بعض أزهار اللافندر المجففة في الماء الساخن، ويمكن إضافة العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

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