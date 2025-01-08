الشباب والرياضة تبحث فرص الاستثمار الرياضي مع جهاز مدينة العاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الدكتور زكريا محيي الدين، مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون الشركات والشراكات الاستثمارية، لبحث سبل تعزيز الاستثمار الرياضي بالمدينة ودعم إنشاء المشروعات الخدمية.

تناول اللقاء مناقشة مجموعة من المقترحات لإنشاء أندية رياضية ومراكز شباب حديثة تواكب متطلبات سكان المدينة وتساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة متكاملة للأنشطة الرياضية والترفيهية. كما قام الجانبان بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع المقترحة لتنفيذ هذه المشروعات، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وفي كلمته، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المدينة تسعى لاستقطاب استثمارات رياضية تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز بنيتها التحتية.

من جهته، أعرب الدكتور زكريا محيي الدين عن التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير الدعم الفني والاستثماري اللازم لتطوير المنشآت الرياضية بالمدن الجديدة، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتشجيع الممارسات الرياضية على نطاق واسع.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة المدن الجديدة، لخلق فرص استثمارية واعدة وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرياضية والترفيهية المقدمة للمجتمع.

تنفيذ 37 مشروعا متنوعًا بين طرق وخدمات ومرافق

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الجهاز المركزى للتعمير في 2024 إحدى الجهات التابعة للوزارة، حيث انتهى الجهاز من تنفيذ 37 مشروعا متنوعًا بين طرق وخدمات ومرافق وإسكان بتكلفة إجمالية 1.068 مليار جنيه، وذلك في إطار توفير جودة الحياة والسكن اللائق للمواطنين.



وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن المشروعات التي تولى الجهاز تنفيذها شملت 17 مشروع طرق بإجمالى أطوال 172.6 كم بتكلفة 702.7 مليون جنيه، و16 مشروع مرافق وخدمات بتكلفة 285.7 مليون جنيه، و4 مشروعات إسكان بتكلفة 79.5 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق التي تولى الجهاز تنفيذها شملت: رفع كفاءة ورصف طرق داخلية بالمنطقة السابعة بالإسماعيلية، ورفع كفاءة ورصف طرق داخلية بمنطقة السلام بحي ثاني مدينة الإسماعيلية بالإسماعيلية، وإنشاء نفق مشاة أسفل خط السكة الحديد بحي النهضة بمركز كفر صقر بالشرقية، ورفع كفاءة ورصف طريق القضاة أبو مسعود وإنشاء ورصف طريق الفلاحة بمركز كفر صقر بالشرقية، ورفع كفاءة ورصف طريق (السحارة – أبو شلبي) حتى مفارق أبو كراسيع بمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، وإنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح بالشرقية.



وأضاف اللواء محمود نصار، أن مشروعات الطرق شملت أيضًا طرقا تنموية غرب مطروح القطاع السادس بمطروح، وطرقا تنموية غرب مطروح القطاع الثاني بمطروح، ورصف طرق بحلايب والقرى التابعة لها بالمحافظة، ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدى سالم/الشيخ الشاذلى بمرسى علم بالبحر الأحمر، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية ببورسعيد، وإنشاء كوبرى مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد ضمن مشروع إنشاء كوبرى سيارات علوى بمدينة ملوى بالمنيا، ورصف طريق يبدأ من مسجد الخلوة حتى طريق (أخميم/ سوهاج) بسوهاج، وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الأوسط - طريق أسيوط / سوهاج الواقع غرب ترعة نجع حمادى ابتداء من (مزلقان كوم العرب بنطاق مركز طما وحتى مدخل مدينة طهطا من الناحية الغربية) بسوهاج.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.