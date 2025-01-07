الثلاثاء 07 يناير 2025
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عقارات

موعد غلق باب سداد مقدمات جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين5

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري موعد غلق باب سداد مقدمات جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين5، وكذلك مد فترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg وذلك يوم 15 يناير 2025، بعد أن قررت غلق باب شراء كراسات الشروط  الثلاثاء الماضي 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" شهد إقبالًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى، حيث وصلت عدد كراسات الشروط المباعة إلى نحو 755 ألف كراسة شروط، وسدد 547 ألف مواطن مقدم جدية الحجز، وسجل 411 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

 

طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني

وأعلنت مي عبد الحميد استمرار منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في العمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/PortalTickets، حيث استقبل الرابط 14942 شكوى منذ إطلاقه، وتم حل 11261 شكوى حتى الآن وجار العمل على حل جميع الشكاوى خلال المدة الزمنية المحددة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني وكتابة رقمهم القومي ورقم الهاتف الخاص بهم، ثم اختيار طبيعة المشكلة التي تواجههم.

 

تقديم الأوراق ورفع المستندات

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن إطلاق هذا الرابط الإلكتروني جاء للتسهيل على المواطنين الذين يواجهون مشاكل في رفع مستنداتهم بدلًا من زيارة مراكز خدمة المواطنين أو الاتصال على خدمة الخط الساخن، ويقدم خدماته للمواطنين بصورة مجانية، ولا يعد بديلًا للموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بتقديم الأوراق ورفع المستندات ضمن الإعلان.

وأوضحت أن أغلب الشكاوى التي وصلت كانت متعلقة بنسيان كلمة السر، أو وجود طلب سابق على النظام وعدم قدرة المواطن على تحديثه، أو عدم تذكر تفاصيل الطلب السابق الذي تقدم به العميل في إعلانات سابقة، وتم التعامل مع هذه الشكاوى وحلها.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان "سكن لكل المصريين5" سوف يطبق عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.

زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل


وأوضحت أن تطبيق نظام الأولويات يأتي في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وفي حالة عدم زيادتها لا يتم تطبيق نظام الأولويات كما هو الحال في محور المحافظات المطروحة ضمن الإعلان حتى الآن.
وأضافت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية، تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاسكان الاجتماعي الإسكان
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