وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروع أبراج "الداون تاون" وبحيرات العلمين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، وبحيرات العلمين "كريستال لاجون"، والتى تتوسط الأبراج، بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات.

وتجول الوزير، ومرافقوه بمكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

وأوضح وزير الإسكان، أن بحيرات العلمين "كريستال لاجون" تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عددًا من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع الأبراج والبحيرات بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة، مما سيرفع من قيمة الأراضى المحيطة بالمشروع، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، ويسرع بمعدلات تنمية المنطقة الجنوبية بالمدينة.

وفي الإطار نفسه، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا مع مسئولي المشروعين والشركات المنفذة للمشروعات والاستشاري، للإسراع بمعدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان ان تواجده اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للبحيرات والأبراج، مؤكدا ضرورة الانتهاء من الواجهات الخاصة بالأبراج، وأعمال الحفر باللاجون رقم واحد من البحيرات، للانتهاء من المستهدف في المدة الزمنية المحددة.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع موقف التصميمات بمشروع البحيرات، لافتًا إلى أن معدلات الأداء على الأرض ضعيفة، ولابد من مضاعفة العمالة لدفع معدلات الاداء، مطالبًا بالتعجيل بكافة الإجراءات والرسومات التنفيذية للمشروع، والعمل بكل مواقعه بالتوازي، كما طالب الوزير بوضع جدول زمني للأعمال في البحيرة، وجدول كامل لكل التوريدات الخاصة بالمشروع، وزيادة معدلات الحفر فى باقى البحيرات.

کما تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع مرافق منطقة الداون تاون المرحلة الأولى، بالمنطقة المحيطة بالابراج وخصوصا أعمال الطرق والمسطحات بجانب شبكات المياه وشبكات الرى وصرف المطر والصرف الصحى وأعمال الكهرباء والإنارة، وفي هذا الصدد وجه الوزير بالبدء في أعمال الطرق بالمشروع والانتهاء منها في أسرع وقت، وإزالة جميع الإشغالات لبدء العمل بها، مؤكدا أن كل الخامات التي سيتم العمل بها بالمشروع ستكون محلية الصنع ما عدا مالم تنتجه مصر.

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