الإسكان تطرح أراضي للتخصيص الفوري بالقرى السياحية

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القري السياحية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة ثلاث قطع أراضٍ استثمارية بنشاط ممشى سياحي، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بالقرى السياحية، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الإحتياجات المستقبلية، وذلك خلال الفترة من (1) وحتى يوم (15)من شهر يناير الجارى.



وأوضح رئيس جهاز القري السياحية، أن تلك الخطوة تأتي لدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وأنه تم إتاحة (3) قطع أراض بنشاط ممشى سياحى كالتالي:



- القطعة الأولى رقم (1) بالمساحة المحصورة بين قسم الشرطة ومحطة بنزين موبيل بمساحة ( 3500) مترًا مربعًا،بنظام حق الإنتفاع، جدية الحجز أو التأمين الإبتدائي بقيمة(129500 جنيه).



- القطعة الثانية رقم (2) خلف شاليهات منطقة(16)بمساحة ( 3000 )مترًا مربعًا، وجدية الحجز أو التأمين الإبتدائي(11100 جنيه ).



- القطعة الثالثة رقم(3) منطقة رقم(17) شرق الخزان الأرضي بمساحة ( 3000 )مترًا مربعًا، وجدية الحجز أو التأمين الابتدائي (11100 جنيه ).



أوضح رئيس الجهاز، أن الإشتراطات البنائية للمشروع عبارة عن ممشي سياحى يتضمن منشأت تجارية وترفيهية سهلة الفك والتركيب بالمناطق الخضراء والمفتوحة ومحاور الطرق الرئيسية، من مساحة أرض المشروع والتى تمثل الجزء المغطى أيا كانت الطريقة(F.P)%، يسمح بإستغلال نسبة بنائية تصل إلى (10%)( برجولات خشبية _ تغطية متحركة وجانب زجاجية _ شمسيات ثابتة).



أضاف رئيس الجهاز، أنه يسمح بإستغلال(7%) من مساحة أرض المشروع وتكون مفتوحة ( غير مغطاة وبدون أى جوانب سواء زجاجية أو مصمتة أو عناصر ثابتة)،كما يسمح بإقامة نشاط معرض سيارات بالأراضى الواقعة على الطرق الرئيسية فقط خارج الكتلة السكنية، وكذا يسمح بإضافة دور ميزانين لمباني المشروع، علما بأن الحد الأقصى لإرتفاع مبانى المشروع(6م)،ولايسمح بإستغلال سطح المبانى بأى نشاط وبما لا يتعارض مع قيود الإرتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع(12م) من مستوى سطح الأرض.

تابع رئيس الجهاز، أنه يسمح بإقامة مصلى ضمن مكونات المشروع، ولا يتم إحتسابه ضمن النسبة البنائية ولايزيد عن مساحة(100م)،ويكون دور أرضى فقط لا يتجاوز(6م)،وبما لايتجاوز الإرتفاع المسموح به من القوات المسلحة، ويسمح بعمل لاند مارك للمشروع ويكون منشأت سهلة الفك والتركيب ويتم إحتسابه من النسبة البنائية، وبما لايتجاوز قيود الإرتفاع المسموح به من القوات المسلحة، على أن يتم تقديم رسومات منظورية له أثناء إعتماد المخطط التفصيلي للمشروع.

نوه رئيس الجهاز، أنه فى حالة عمل كوبري( مشاة أو دراجات ) ضمن المخطط التفصيلي للمشروع، وتم إستغلال المساحة الناتجة أسفله فيتم إحتسابها ضمن النسبة البنائية بمقابل مادى، فيتم إحتسابها من ضمن مساحات الإستغلال(Kids area ) فى حالة تحديد مساحة من المشروع لعمل مناطق لعب أطفال والمحددة بنسبة(7%) الجزء الغير مغطى من مساحة أرض المشروع.

كاشفا أن مدة مقابل الإنتفاع(10) سنوات، تحتسب من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أوضح رئيس الجهاز، أنه يتم تسليم قطعة أرض المشروع خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

مضيفا أنه على صاحب العرض المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام من اليوم التالى لتاريخ إخطاره بقبول عرضه التأمين النهائى إلى ما يساوى(10%) من مقابل الترخيص بالإنتفاع عن (10) سنوات، أو أن يكمل التأمين الإبتدائي لهذه القيمة، ويظل التأمين النهائى ساريا طوال مدة الترخيص، ويتم سداد مقابل الإنتفاع السنوى فى بداية كل عام من سنوات الترخيص، وبما لا يجاوز شهر من تاريخ الإستحقاق، وفى حالة تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة المستحقة الأعباء المالية( فائدة الإقراض المعلنةمن البنك المركزي والمصاريف الإدارية)،ويتم تحصيل مصاريف إدارية نظير مراجعة وإعتماد المخططات التفصيلية لتلك المشاريع بنسبة(1%) من قيمة مقابل الإنتفاع السنوى، وفى حالة تعديل المخطط يتم إحتساب نفس النسبة لكامل مساحة المشروع.

أشار الدكتور مهندس محمد خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى بصورة دورية، ليتمكن راغبى الاستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين https://assign.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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