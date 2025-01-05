الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انعقاد مجلس الحديث الرابع والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، فيتو
ads

 ينعقد اليوم الأحد الموافق ٥ من يناير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الرابع والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مجلس الحديث الرابع والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري»


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأوقاف وزارة الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية الأمين العام للمجلس الأعلى أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري السنة النبوية الشريفة المجالس الحديثية جامعة الأزهر صحيح الإمام البخاري

مواد متعلقة

إطلاق عشر قوافل دعوية كبرى من الأوقاف في عدد من المحافظات

الأوقاف تفتح 28 مسجدًا بعد تجديدهم في 10 محافظات

الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

تطبق لأول مرة، ننشر موضوعات خطبة الجمعة “الثانية” بعد قرار الأوقاف
ads

الأكثر قراءة

فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض

كان نفسها تخلف طفل، التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب اللولب بالمنوفية (فيديو)

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

استغل نوم شقيقه وخنقه مع أبنائه، تفاصيل جديدة في اعترافات سفاح الشرقية

عملية دقيقة للجيش المالي تطيح بقيادي بارز في "داعش"

سعر الخضار اليوم، الطماطم تبدأ من 3 جنيهات في سوق العبور

الليلة، الزمالك يواجه المصري في مباراة قوية بالكونفدرالية

هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب

منوعات

المزيد

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

العثور على شبكة أنفاق تربط قصر الرئاسة بمقر الحرس الجمهوري بدمشق

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية