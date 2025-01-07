وكيل بنتايج يصدم جماهير الزمالك بشأن استمراره في صفوف الأبيض

كشف مسعد يوسف وكيل أعمال محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف استمرار الظهير المغربي مع القلعة البيضاء، عقب نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وانتقل بنتايج إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع أحقية شراء قبل نهاية فترة الإعارة.

محمود بنتايج لاعب الزمالك

وقال مسعد يوسف في تصريحات عبر موقع "سيت أنفو سبور": أن هناك مفاوضات جارية مع جميع الأندية التي أبدت رغبة في ضم بنتايج، موضحا أن هذه العروض لا تزال غير رسمية.

وأضاف: "الزمالك لديه رغبة في تفعيل بند شراء اللاعب، لكن المحادثات تبقى قائمة مع جميع الأندية الراغبة في خدمات محمود بنتايج".

وواصل وكيل المغربي:" هناك اهتمام متزايد بشأن بنتايج وفي انتظار ما ستشهده الأيام المقبلة.

واختتم: "ليس لأن الزمالك يريد تفعيل خيار الشراء يعني بالضرورة أن اللاعب سيكون في الزمالك، لا نعلم بعد".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط،أب ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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