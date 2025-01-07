الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وكيل بنتايج يصدم جماهير الزمالك بشأن استمراره في صفوف الأبيض

بنتايج، فيتو
بنتايج، فيتو

كشف مسعد يوسف وكيل أعمال محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف استمرار الظهير المغربي مع القلعة البيضاء، عقب نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وانتقل بنتايج إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع أحقية شراء قبل نهاية فترة الإعارة.

 

محمود بنتايج لاعب الزمالك 

وقال مسعد يوسف في تصريحات عبر موقع "سيت أنفو سبور": أن هناك مفاوضات جارية مع جميع الأندية التي أبدت رغبة في ضم بنتايج، موضحا أن هذه العروض لا تزال غير رسمية.

وأضاف: "الزمالك لديه رغبة في تفعيل بند شراء اللاعب، لكن المحادثات تبقى قائمة مع جميع الأندية الراغبة في خدمات محمود بنتايج".

وواصل وكيل المغربي:" هناك اهتمام متزايد بشأن بنتايج وفي انتظار ما ستشهده الأيام المقبلة.

واختتم: "ليس لأن الزمالك يريد تفعيل خيار الشراء يعني بالضرورة أن اللاعب سيكون في الزمالك، لا نعلم بعد".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط،أب ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنتايج محمود بنتايج الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك ينهي ملف تجديد عقد زيزو في هذه الحالة

إجراءات قانونية صارمة، الزمالك يحذر من استخدام شعاره وعلاماته التجارية دون إذن

تأزم موقف سيف الجزيري مع الزمالك

19 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة

فشل صفقة سيدي ندياي مع الزمالك يثير غضب حسين لبيب

نجوم بالمجان.. 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (انفوجراف)

12 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة

أرقام ماهالا أوبوكو صفقة الزمالك المرتقبة

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو)

الصحة العالمية توضح مدى خطورة فيروس HMPV على حياة البشر

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

إجراءات تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفونى

الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة غدا الأربعاء

وكيل بنتايج يصدم جماهير الزمالك بشأن استمراره في صفوف الأبيض

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

منوعات

المزيد

إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، اللحظات الأولى في حياة المسيح عيسى ابن مريم (فيديو)

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

المزيد
الجريدة الرسمية