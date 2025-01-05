السياحة والآثار: تطوير التجربة السياحية بـ24 موقعا ومتحفا أثريا خلال 2024

تستهدف وزارة السياحة والآثار الوصول لـ30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار بحلول عام 2028، حيث تستهدف الوزارة تحسين التجربة السياحية بكافة المواقع الآثرية لتحسين التوافد السياحي من مختلف دول العالم بالمناطق الآثرية.

خطوات تأهيل وتطوير التجربة السياحية بالمواقع الآثرية

واستهدفت وزارة السياحة والآثار خلال عام 2024 رفع كفاءة التجربة السياحية بعدد من المواقع الآثرىة وهي كالتالي:

تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين فى المتاحف والمواقع الآثرية حيث شملت الأعمال توفير أجهزة تأمينية وتطوير مراكز الزوار وتوفير دورات مياه ولوحات إرشادية واستفسارية ومطويات ولوحات برايل وشاشات تليفزيون وأفلام ومظلات ومقاعد للزائرين ومسارات الإتاحة لذوي الهمم وسلات فصل قمامة ثلاثية، علاوة على تنفيذ بعض أعمال تطوير الإضاءة الجمالية التخصصية بالمواقع والمتاحف الأكثر ارتيادا.

يناير: افتتاح صالة الدخول الجديدة بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية بعد الإنتهاء من إحلالها وتجديدها.

يناير: زيادة أعداد بوابات التذاكر الألكترونية بوادي الملوك بمحافظة الأقصر لتصبح 10 بوابات.

يناير: افتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان بعد الأنتهاء من تطويرها ورفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الزائرين، مزودة ببوابات إلكترونية للتذاكر وبوابة دخول لذوى الأحتياجات الخاصة وأجهزة وبوابات لفحص الحقائب والمعادن ووحدات تكييف بالتعاون مع شركة Finance-E وتحت إشراف قطاع المشروعات.

يناير- فبراير: الإنتهاء من تركيب عدد 13 لوحة إرشادية بقلعة صالح الدين الأيوبي بالتنسيق مع شركة تقديم وتشغيل الخدمات.

فبراير: الإنتهاء من تنفيذ وتركيب لوحات معلوماتية بمقبرة نفرحتب مقبرة 49 بالقرنة بالأقصر بالتعاون مع البعثة الأرجنتينية الألمانية.

مارس: تنفيذ 28 لوحة إرشادية باللغة الصينية بمنطقة آثار أهرامات الجيز ة و10 لوحات بقلعة صالح الدين الأيوبي بالقاهرة.

مارس: تنفيذ وتركيب عدد 3 لوحة إرشادية بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، وتنفيذ وطباعة مطوية متحف السويس.

رفع كفاءة التجربة السياحية بمتحف التحنيط بالأقصر

مارس: رفع كفاءة إضاءة متحف التحنيط بالأقصر بالتنسيق مع قطاع المشروعات.

أبريل: تنفيذ وطباعة دليل الزائرين للمواقع األثرية والمتاحف بمحافظة أسوان.

9 أبريل: إتاحة خدمة حجز جولات إرشادية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالحجز المسبق الالكتروني من خلال الموقع الرسمي للمتحف.

مايو: تنفيذ عدد 20 لوحة إرشادية باللغة الصينية بالمتحف المصري بالتحرير.

مايو: إحلال وتجديد نظم المراقبة والإنذار بمتحف الأسكندرية القومي بالأسكندرية.

يونيو: مراجعة وتدقيق وتنفيذ عدد 6 لوحات معلوماتية لمعبد دندرة بالتعاون مع المعهد الفرنسي للأثار الشرقية وتغيرها بما يتناسب مع مسار زيارة الموقع الأثري.

يونيو: عمل ممشى حجري بوادي الملكات بالأقصر بالتنسيق مع المستثمر وقطاع المشروعات.

يوليو: الإنتهاء من توفير وتركيب مظلة لمكتب تذاكر المتحف القبطي.

يوليو: رفع كفاءة إضاءة قاعة العرض بالمسلة الناقصة بأسوان.

يوليو: عمل ممشى حجري بقرنة مرعي بالأقصر.

يوليو: رفع إضاءة معبدي رمسيس الثاني ونفرتاري بمعابد أبو سمبل بأسوان.

خدمة المرشد الصوتي داخل قاعة المومياوات الملكية

10 يوليو: إطلاق خدمة المرشد الصوتي داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط باللغتين العربية والإنجليزية.

أغسطس: تدقيق وتنفيذ اللوحات الإرشادية والمعلوماتية ضمن أعمال مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT بالتعاون مع ممثلي المعونة الأمريكية USAID بمرحلتيه.

سبتمبر: إحلال وتجديد إضاءة معبد إدفو بأسوان بالتنسيق مع قطاع المشروعات.

سبتمبر: الإنتهاء من تحديث لوحات التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف.

سبتمبر: الإنتهاء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع عرض وتفسير المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بالقاهرة التاريخية، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والتي شملت تصميم وتنفيذ وتركيب 73 لوحة تعريفية ومعلوماتية لـ 21 مبني أثري بملحقاتهم بشارع المعز.

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