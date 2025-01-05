السياحة تمد تسجيل التضامنات بين الشركات بالحج السياحي لـ 4 أيام

قررت وزارة السياحة والآثار، مد تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات إلي 9 يناير الجاري، بدلا من الميعاد المحدد سابقًا في الـ5 من الشهر الجاري.



شروط وزارة السياحة والآثار لتسجيل التضامنات



وكانت غرفة شركات السياحة، فتحت باب تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات، حيث يتم عمل التضامنات علي أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد 500 حاج شامل حصة الهيئات وباقات الحج المتميزة، على أن يقبل التضامن بين الشركات لكافة المستويات معًا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.



خطوات وزارة السياحة والآثار لتسجيل التضامنات



وحددت غرفة شركات السياحة الخطوات التفصيلية بآلية إجراء التضامن بين الشركات من خلال اتباع عدة خطوات وهي:

• الدخول علي موقع غرفة شركات السياحة

• تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار I am not a robot والضغط على زر دخول.

• اختيار السياحة الدينية

• الضغط على زر التضامنات.

• في حالة كون الشركة رأس تضامن فإنها تقوم بالضغط على زر تحديد الشركة كرأس التضامن.

• تقوم الشركة بملء البيانات المطلوبة ورفع النموذج الخاص بالشركة رأس التضامن يتم تحميل المستندات في خانة مستندات أخرى حال رغبتكم في ذلك كما يمكن تحميل أكثر من مستند بها ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.

• يتم بعد ذلك اختيار الشركة المتضامنة من زر إضافة شركات متضامنة للشركة رأس التضامن.

• يتم كتابة رقم ترخيص الشركة المتضامنة ثم الضغط على بحث برقم الترخيص ثم الضغط على زر إضافة للتضامن.

• تقوم الشركة المتضامنة بالدخول على موقع الغرفة واتباع الخطوات من 1 إلى 3 المشار إليه بعاليه ثم الضغط على موافقة الشركات المتضامنة على طلب التضامن من رأس التضامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.