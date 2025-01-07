الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

تأزم موقف سيف الجزيري مع الزمالك

الجزيري
الجزيري

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف إنذار سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك وتهديده بفسخ تعاقده.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري، هدد مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

وتأزم الموقف كون الأسبوعين الذي حددهما الجزيري قاربا على النهاية، حيث ستنتهي المهلة مع نهاية يوم الخميس المقبل.

 

سيف الجزيري لاعب الزمالك 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن الموقف تأزم كون الإدارة لم تنظر في أمر شكوى سيف الدين الجزيري بشأن الحصول على مستحقاته المالية حتى الآن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وينوي الزمالك عقد اجتماع لحسم هذا الملف إلا أن المهلة قاربت على الانتهاء مما يعني أن اللاعب سيقدم شكوى في فيفا وينقطع عن التدريبات. 

 

مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط،أب ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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