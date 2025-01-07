خريطة بأماكن الطرح الجديد لأراضي بيت الوطن

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إتاحة قطع أراض لمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12/ 1/ 2025.

وسيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/ 1/ 2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها.

وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

وخريطة الطرح الجديد يضم مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

طرح قطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض عمراني بمساحة 215773 مترا بسعر 2190 جنيها وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وحددت الوزارة الاشتراطات البنائية، كالتالي:

نسبة أرض الإسكان لا تزيد على 50% من إجمالي مساحة الأرض.

النسبة البنائية ( 50% F.P للعمارات كحد اقصى من المساحة المخصصة للإسكان وبارتفاع ارضى + 4 ادوار تكرر، و40% F.P للفيلات كحد اقصى من مساحة قطعة الارض بارتفاع ارضى + دورين)

- نسبة ارضى الخدمات لا تزيد عن 12% ولا تقل عن 5% من مساحة ارض المشروع اما فيما يخص نسبة البناء والارتفاع للخدمات فيتم تحديدها لكل نشاط على حدا.

يلتزم الراسى عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا ايه اشتراطات قد تتطلبها الجهات الإدارية الأخرى.

يتم الالتزام بالمقنن المائى لأرض المشروع.

أنظمة سداد الأراضى الاستثمارية

كما حددت أنظمة السداد بحيث يتم إستكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن: (5% تم سدادها + 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنية المصري.

ويستحق القسط الأول خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة علي التخصيص شريطة استصدار القرار الوزاري او الترخيص ايهما أقرب خلال فترة السماح، علي أن يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة؛ على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد ؛ (بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف إدارية).

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