الثلاثاء 07 يناير 2025
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وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة لمتابعة المشروعات الجارية

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة من المقرر أن تشمل مشروعات سكنية وطرقا ومرافق بمدينة العلمين الجديدة.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

 

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الإثنين باب التقديم على أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة والحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

 

حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

تطرح الوزارة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، وتضم 96 قطعة أرض وجدية الحجز تصل لـ350 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور  9881 ألف جنيه سعر المتر.

 

التقديم على أراضي الإسكان المتميز

كما تطرح الوزارة 4747 قطعة أرض محور أراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.
 

وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

وننشر خريطة بأماكن الطرح الجديد:
 

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

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