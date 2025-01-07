وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالعلمين الجديدة وإقليم الساحل الشمالي الغربي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم في مستهل جولته بمدينة العلمين الجديدة، بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة العلمين الجديدة - رأس الحكمة - المنطقة غرب الضبعة - مارينا8)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي، عن المشروعات الجاري تنفيذها من أعمال المرافق بمنطقة رأس الحكمة والمشروعات الجارية بالمنطقة بكل القطاعات بها، وفي هذا الصدد وجه الوزير بالدفع بمعدات إضافية للانتهاء من المشروعات في المدة المحددة، ولا سيما بمنطقة (شمس الحكمة).

واستعرض المهندس شريف الشربيني، مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وزير الإسكان يستعرض عدد من المخططات التنموية المستقبلية

كما تم استعراض عدد من الأراضي المقترحة والمخططات التنموية المستقبلية، بغرب رأس الحكمة وحتى شرق مطروح، موجها بالتشديد على الشركات المنفذة بالالتزام بالتوقيتات المحددة، والعمل على المشروعات والنشاط السياحي والفندقي لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بالمنطقة.

وكذلك استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة وموقف المنطقة الاستثمارية.

وزير الإسكان يبرز ضرورة التواصل الدائم مع الشركات

وتابع الوزير، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، وكذا موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحي اللاتيني - الأبراج الشاطئية - غيرها) بمدينة العلمين الجديدة، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال فى المواقيت المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أنه لابد أن تكون هناك نتائج جيدة على أرض الواقع حيث إن النجاح يقاس بما تم من أعمال، مؤكدا ضرورة التواصل الدائم مع الشركات والعمل لضغط البرامج الزمنية، ووجود آلية محددة للتنفيذ، والمتابعة الدورية وحل كل المشكلات الفنية التي يتم رصدها على الأرض بالمواقع، لتغيير الوضع القائم على الأرض بالمشروعات، مشددًا على التواصل معه شخصيًّا لتذليل مختلف المعوقات التي تواجه المشروعات.

كما كلف المهندس شريف الشربيني رؤساء الأجهزة بالتقييم الدوري للشركات وأن يكون وفقًا لتحقيق النتائج على الأرض بالمشروعات وتحقيق المستهدفات، مؤكدًا أن كل رئيس جهاز هو المسئول عن جميع الأعمال فى نطاق عمله وتوزيع الأعمال على الشركات وسحب الأعمال من المتقاعسين، والمتابعة الدورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.