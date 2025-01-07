الثلاثاء 07 يناير 2025
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الزملوط يعتمد المخططات التفصيلية لـ 22 قرية بمراكز الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية الخاصة

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مراكز المحافظة بإجمالي 22 قرية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم إعتماد خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مركز الخارجة والبالغ عددهم 12 قرية، بالإضافة إلى 10 قرى بمركز باريس، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.

ومن جانبها قالت المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد، يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.

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التخطيط العمراني الهيئة العامة للتخطيط العمراني التنمية العمرانية الشاملة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد هيئة عمليات القوات المسلحة مركز الخارجة مركز باريس
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