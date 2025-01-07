عقد لقاء جماهري يومين أسبوعيًّا للاستماع إلى الشكاوى والمقترحات بتعليم الوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بتخصيص يومي الإثنين والأربعاء، من كل أسبوع لعقد لقاء جماهيرى وذلك من السابعة حتى التاسعة مساءً بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بواحة الخارجة.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن اللقاء يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المعلمين وأولياء الأمور وكافة العناصر المعنية بالعملية التعليمية، لمناقشة قضايا التعليم والإستماع للمشكلات ووضع الحلول الفورية لها وتيسير الإجراءات الإدارية فى إطار اللوائح القانونية المنظمة للعمل.

ولفت وكيل التعليم، إلى دعمه الكامل لجميع الرؤى والمقترحات والعمل المستمر لتذليل أى عقبات من أجل منظومة تعليمية متميزة على أرض واحات الوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.