الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

عقد لقاء جماهري يومين أسبوعيًّا للاستماع إلى الشكاوى والمقترحات بتعليم الوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بتخصيص يومي الإثنين والأربعاء، من كل أسبوع لعقد لقاء جماهيرى وذلك من السابعة حتى التاسعة مساءً بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بواحة الخارجة.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن اللقاء يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المعلمين وأولياء الأمور وكافة العناصر المعنية بالعملية التعليمية، لمناقشة قضايا التعليم والإستماع للمشكلات ووضع الحلول الفورية لها وتيسير الإجراءات الإدارية فى إطار اللوائح القانونية المنظمة للعمل.

ولفت وكيل التعليم، إلى دعمه الكامل لجميع الرؤى والمقترحات والعمل المستمر لتذليل أى عقبات من أجل منظومة تعليمية متميزة على أرض واحات الوادي الجديد.

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