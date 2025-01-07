محافظ الوادي الجديد يتفقد خدمات تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خدمات التأمين بمحيط كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها، يرافقه اللواء محمد حامد، مدير أمن المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.



جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا تكثيف تواجد المجموعات الأمنية ومراقبة دور العبادة والمنشآت الحيوية والميادين الرئيسية بالكاميرات، وكذلك تأمين أماكن التجمعات للمواطنين أثناء احتفالاتهم بأعياد الميلاد، مقدمًا أصدق التهاني للمصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء.

لقاء جماهيري بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة

وأجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق زيارة لمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيثُ كان في استقباله نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف عام أبراشية كنائس الواحات والوادي الجديد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص الزملوط على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، مستهلًا اللقاء باستعراض أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة وجهود التنمية في كافة المجالات والتي تدعمها روابط الوحدة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:

◾تكثيف حملات الرقابة والتموين المفاجئة على المخابز لمتابعة جودة الإنتاج ومطابقة المواصفات.

◾تأكيد وصول جهاز كشف دلالات الأورام المبكر؛ وتكليف التضامن بوضع مخطط تحليل للمواطنين للكشف عن الأورام السرطانية حرصًا على السلامة العامة.

◾ صرف الزيادة الاستثنائية للعاملين المنتقلين من الوحدة المحلية لشركة المياه والصرف بدءًا من العام المالي الجديد.

◾ تنفيذ حملة لمواجهة الكلاب الضالة حرصًا على سلامة المواطنين.

◾مد فرصة سداد أراضي الجمعيات حتى شهر فبراير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.