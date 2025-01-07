أسقف الوادي الجديد والواحات يهنئ المصريين بأعياد الميلاد (فيديو)

قدم نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ من خلال كاميرا «ڤيتو» التهنئة للشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

وأكد الأنبا أرسانيوس أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري، معربًا عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأشاد أسقف الوادي الجديد وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، بأجواء العيد الذي يشهد حضور العديد من المهنئين، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء تتجلى فيها صورة شعب مصر الواحد القوي المتماسك في هذه الوحدة التي تربطنا جميعًا إلى آخر الأزمنة.

وتشهد كنائس محافظة الوادي الجديد توافد كافة أطياف الشعب الواحاتي وذلك من أجل المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكافة الكنائس والأديرة على مستوى المحافظة.

خطة الداخلية لتأمين الاحتفالات

هذا وقد أنهت مديرية أمن الوادي الجديد، كافة الاستعدادات الخاصة باحتفالات صلاة قداس أعياد الميلاد على مستوى المحافظة، من خلال رفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى لتأمين الكنائس على مستوى المحافظة، حيث تم وضع البوابات الإلكترونية على المداخل والمخارج بالاشتراك مع الكشافة بالكنيسة، وتم خلق حرم أمن بمحيطها.

كما قامت المديرية بالدفع بالقيادات لعمل المرورات الدورية على جميع الخدمات المنتشرة بمحيط الكنائس والمطرانيات والجمعيات على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية القوات ووضعها على أهبة الاستعداد وتلقين القوات الدور المنوط بها فى التعامل مع المستجدات، وأنه تم تدعيم الكنائس ببوابات إلكترونية للكشف عن المعادن ويتم تفتيش المشاركين فى الاحتفالات من خلال 3 نقاط تفتيش فى وجود سيدة من الكنيسة لتفتيش السيدات.

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة

ومن جانبه زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط، يرافقه اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته، على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه والتي أرسى ركائزها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. لافتًا إلى ما حققته المحافظة من إنجازات في الجمهورية الجديدة بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس ورعايته لكل أبناء الوطن.

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