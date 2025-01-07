الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

مصدر بالبترول يكشف سبب انفجار خط البوتجاز بالخانكة

موقع الحريق
موقع الحريق
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تسبب كسر ماسورة خط البوتجاز بالخانكة التابع لشركة أنابيب البترول في الساعات الماضية في حالة كبيرة من  الذعر بين المواطنين إلى أن سيطر رجال الحماية المدنية على الحريق.  

وأفاد مصدر  بوزارة البترول  لـ ”فيتو "  بأن سبب الحريق الهائل الذي نشب في خط غاز «الخانكة- السلام»، هو حدوث كسر في خط الغاز وهو بقطر  12 بوصة، أثناء العمل به.

 

غلق خط الغاز ومنع  امتداد النيران للمناطق المجاورة 

وأكد المصدر أنه تم على الفور الدفع بـ4 تريلات، و2 لودر، كما تم غلق خط الغاز، ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة.


وأضاف أن  الكسر حدث عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للإصطدام من  لوادر  تابعة للأهالي أثناء عملها ليلًا بدون تصاريح مسبقة،  مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة إلى ان الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي. 

وزارة البترول تتخذ الإجراءات اللازمة وعزل الخط وتغطية وصلة جديدة 

وأوضح أنه  تم اتخاذ إجراءات الطوارئ على الفور للتعامل مع الموقف وأسرعت فرق العمل إلى عزل الخط وصمامات التغذية وتغطية وصلة بطول 7 كم، والعمل جار علي تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على  الاشتعال، كما انتقل لموقع اشتعال الخط قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه وسرعة التوجيه بتوفير اي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث.

 

الهيئة العامة للبترول توفر مصدر بديل 

 

واشار المصدر إلى  أن هيئة البترول  قامت بتوفير مصدر  بديل لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة  بتروجت، والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة على الموقف  .

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