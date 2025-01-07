محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة ويأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق

انتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لموقع انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة للوقوف على عمليات الإطفاء ومتابعة الإجراءات المتبعة لمنع توسع وامتداد الحريق.

محافظ القليوبية يصل إلى مكان انفجار خط غاز بلبيس الصحراوي الخانكة

ووجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية والتضامن الاجتماعي ومجلس مدينة الخانكة للتحقيق في أسباب الحريق بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة الخانكة لمعرفة ذلك.

سبب الانفجار بسبب كسر في خط غاز بالخانكة

ولقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

محاولات إخماد حريق خط غاز الخانكة

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

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