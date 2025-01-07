الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظ القليوبية يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال تقديم التهنئة للأقباط، فيتو

 أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة لتقديم التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورافقه خلال الجولة كل من اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد.

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تقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد 

 وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها، ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.


 وقال محافظ القليوبية خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس: “مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، ومصر لا تقبل القسمة فالشعب المصرى كله واحد، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد على أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا”.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية عيد الميلاد المحيد القليوبية

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