كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورا من مران الفريق اليوم الخميس، على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وطالبهم بضرورة التركيز وتنفيذ المطلوب منهم في المران من أجل الاستعداد بجدية للقاء المقبل.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح لهم خطة مران اليوم قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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