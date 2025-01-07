الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك مع مسلح فلسطيني بالضفة الغربية

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار الليلة الماضية مع مسلح من "حماس" في قرية طلوزة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية.

 

إصابة جندي إسرائيلي باشتباك مع مسلح شمال الضفة الغربية

 ووفقا للاحتلال، قضت القوات على المسلح في قتال من مسافة قريبة، وصادرت بندقية هجومية من طراز AK.

كما تم اعتقال مشتبه به في القرية. وتم نقل الجندي، وهو جندي احتياط في الكتيبة 7037 التابعة للواء السامرة الإقليمي، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بشكل منفصل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة بطائرة بدون طيار خلال الليل في بلدة طمون، في غور الأردن، وسط غارة لمكافحة الإرهاب على مستوى اللواء في المنطقة.

وادعى إن الغارة التي نفذتها  طائرة بدون طيار استهدفت مجموعة من الذين كانوا يطلقون النار على القوات.

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